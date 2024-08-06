Американский ядерный арсенал сильно устарел и требует обновления. Такое мнение выразил аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для National Interest .

«Ядерный арсенал США настолько устарел, что наши враги больше не боятся его», — сказал он.

При этом, по словам Роберта, Россия и Китая смогли не только сохранить технологическое преимущество над Соединенными Штатами, но и приумножили его.

В США допустили риск ядерной войны из-за конфликта на Украине. Как заметил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, американские власти способны применить этот вид оружия на фоне критической ситуации в постсоветской республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что формат «ядерной пятерки» не в лучшей форме по вине Запада. Как напомнила дипломат, Россия Франция, Китай, Соединенные Штаты и Великобритания имеют противоречия между собой. Однако за год председательства РФ смогла удержать формат на плаву.