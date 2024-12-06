Известный нудист рассек полицейскому голову ножницами

Известный в Европе нудист-активист Роберт Дженнер по прозвищу Голый плотник нанес полицейскому 23 удара ножницами. Правоохранители пришли за британцем по жалобе пострадавших от его выходки женщин, сообщил Daily Mail .

В июне 2023 года жительницы города Мейдстон в графстве Кент пожаловались на голого мужчину, который бегал по парку. Полицейские заподозрили Дженнера, потому что он уже попадался на непристойном поведении из-за своего увлечения натуризмом.

Констебль Шон Куинн вместе с напарником приехали к подозреваемому домой, но он отказался с ними разговаривать. Тогда один из полицейских прыснул из перцового баллончика. Голый плотник скорчился, схватил ножницы и напал на офицера.

Куинн получил 23 пореза, из них 19 в область лица, шеи и головы. Нудист раскроил ему лоб, у мужчины сильно потекла кровь. Врач пришел к выводу, что ранения могли стать смертельными. Правоохранители предъявили Дженнеру обвинение в попытке убийства и преднамеренном нанесении телесных повреждений.

В США совершила преступление голая женщина. Она угнала автомобиль помощника шерифа в Аризоне.