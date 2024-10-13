Известный неонацист разбился на любимой горе Гитлера

Daily Mail: неонацист из Баварии погиб во время похода на любимую гору Гитлера

Известный в Баварии неонацист разбился во время восхождения на гору Унтерсберг. О гибели мужчины сообщило Daily Mail.

По данным издания, 37-летний Андреас М. скончался во время подъема на вершину Штерхаус в составе международной группы из 30 человек. Он считался одной из ключевых фигур в баварской региональной неонацистской партии «Третий путь»*.

«Андреас поскользнулся на мокром корне и споткнулся, пролетев почти 70 метров по частично вертикальной каменистой местности вниз к Донгус-Мартерлю. Он погиб на месте, получив смертельные ранения», — заявили в публикации.

Высота горы Унтерсберг составляет 1972 метра. Адольф Гитлер имел резиденцию в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах, из окон которой открывался вид на ее склоны. Считается, что Унтерсберг была любимой горой диктатора.

*Организация запрещена в РФ.