«Известия»: китайские продавцы начали массово подделывать российские бренды автозапчастей

Китайские продавцы организовали широкомасштабное производство подделок популярных российских автомобильных брендов, выдавая контрафактные запчасти за оригинальные изделия. Об этом сообщили « Известия ».

Представители крупных российских компаний рассказали, что в первом квартале 2025 года доля поддельных комплектующих на рынке увеличилась более чем на 20%.

«За счет повторения дизайна и стилистики упаковки запчастей небольшие поставщики из Китая создают иллюзию принадлежности к российскому рынку», — отметил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков.

По его словам, фейковые магазины обычно предлагают наиболее востребованные товары: дворники, тормозные диски, фильтрующие элементы, технические жидкости, добавило Ura.ru.