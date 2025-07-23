«Известия»: китайские продавцы начали массово подделывать российские бренды автозапчастей
Китайские продавцы организовали широкомасштабное производство подделок популярных российских автомобильных брендов, выдавая контрафактные запчасти за оригинальные изделия. Об этом сообщили «Известия».
Представители крупных российских компаний рассказали, что в первом квартале 2025 года доля поддельных комплектующих на рынке увеличилась более чем на 20%.
«За счет повторения дизайна и стилистики упаковки запчастей небольшие поставщики из Китая создают иллюзию принадлежности к российскому рынку», — отметил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков.
По его словам, фейковые магазины обычно предлагают наиболее востребованные товары: дворники, тормозные диски, фильтрующие элементы, технические жидкости, добавило Ura.ru.