«Известия»: ЕС находится в позиции догоняющего в гонке за редкоземельные металлы

Председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов в беседе с «Известиями» заявил, что Европа находится в положении догоняющего в гонке за редкоземельные металлы.
Он подчеркнул, что европейская промышленность сосредоточена преимущественно на потреблении готовых изделий из редкоземельных металлов, в то время как промежуточные этапы производства утратили свое значение.
Димухамедов особо выделил автомобильную отрасль, где китайский электротранспорт активно вытесняет европейские бренды с мировых рынков. Эта тенденция подчеркивает уязвимость Европы в плане зависимости от внешних поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции, сказал он.
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