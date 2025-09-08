Извержение вулкана Мерапи зафиксировали в Индонезии

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии оповестил о новом извержении вулкана Мерапи, расположенного на острове Суматра в Западной Суматре. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на CNN Indonesia.
Извержение произошло на вершине высотой 2968 метров. Высота облака пепла составила 1,2 километра над поверхностью горы.
Продолжительность извержения — 54 секунды, максимальный размах волны на сейсмограмме достигал более 30 миллиметров. Вулкан Мерапи по-прежнему сохраняет повышенный уровень опасности.
