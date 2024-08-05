Извержение вулкана Этна парализовало авиацию на Сицилии

Вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла высотой 10 километров

Фото: Unsplash

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Он выбросил столб пепла высотой около 10 километров и заставил аэропорт Катании ограничить прием воздушных судов, сообщил RT.

С начала июля Этна выпускал горячий пепел и лаву несколько раз, но 4 августа произошел особенно сильный выброс. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о «фонтане лавы», бьющем из вулкана. Облако пепла и дыма опустилось на близлежащие населенные пункты.

Из-за плохой видимости аэропорт Катании закрыл сектор B1 и сократил количество прибывающих рейсов до шести в час, сообщил журнал Airways. Даже после снятия ограничений администрация воздушной гавани предупредила пассажиров о высокой вероятности новых задержек.

Крупное извержение вулкана случилось в мае 2023 года. Аэропорт Катании приостановил вылеты и перенаправил прибывающие суда на другие аэродромы.

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