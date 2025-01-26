Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Бойцы ЦАХАЛ проводили рейд в окрестностях города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову. Беременная мать девочки получила легкие травмы.
По данным The Times of Israel, Армия обороны Израиля начала расследование после появления сообщений о гибели ребенка. Военные подтвердили, что проводили рейд и открыли шквальный огонь по боевикам. Также бойцам известно об утверждениях о пострадавших в результате обстрела мирных жителях.
Неделю назад Израиль подтвердил прекращение огня в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Сторонам удалось прийти к перемирию через 15 месяцев после начала военных действий.
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