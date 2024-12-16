Израиль вновь ударил по сирийским провинциям, где стоят военные базы России

Израиль атаковал военные объекты Сирии в Латакии и Тартусе

Израильские силы нанесли серию авиаударов по военным объектам в двух провинциях Сирии, Латакии и Тартусе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, израильские военные самолеты могли, по предположению собеседников российского агентства, атаковать военные объекты Сирии в провинциях Хомс и Хама. Израиль официально такую информацию не подтверждал.

В провинции Латакия расположена российская военная база Хмеймим. Военно-морская база России в Сирии находится в Тартусе.

Ранее в ходе операции, проведенной 9 декабря, военно-морские силы Израиля уничтожили весь военный флот Сирии. Также израильские войска ликвидировали около 86% сирийской противовоздушной обороны, открыв прямой путь для пролетов своей боевой авиации в Иран.

Уже 15 декабря сирийская оппозиция, пришедшая к власти после свержения Асада, обвинила Израиль в неправомерном нападении.