Израиль пригрозил «Хезболле» за атаки на севере страны

ЦАХАЛ обеспечит безопасность не только на юге, но и на севере Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил движению «Хезболла» за атаки у границы с Ливаном, сообщил i24 .

Председатель правительства 5 июня побывал в городе Кирьят-Шмона, посетил военный лагерь, заслушал отчеты командиров. Нетаньяху доложили об операциях против инфраструктуры «Хезболлы» и террористов на юге Ливана. Он поблагодарил пожарных за тушение возгораний от атак боевиков и заявил, что ЦАХАЛ защитит как юг, так и север.

«Тот, кто думает, что он причинит нам вред и мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень решительным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность к северу», — сказал он.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.