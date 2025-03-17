Израиль ограничил работу российскому журналисту после вопроса об Украине

Министерство иностранных дел Израиля запретило журналисту «Известий» Никите Кулюхину присутствовать на пресс-конференциях главы ведомства Гидеона Саара. Об этом сообщил журнал The Seventh Eye .

На пресс-конференции Саара, состоявшейся 4 марта, Кулюхин задал вопрос о том, почему Израиль не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен Холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, который несет ответственность за гибель многих евреев.

Министр ответил, что ему ничего не известно об этом, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в честь этих людей.

Однако спустя несколько дней израильский МИД устроил корреспонденту травлю. Кулюхина обвинили в пропаганде из-за его прямого и откровенного вопроса, сообщили «Известия».

Кулюхин считает, что Израиль не хочет проблем, поэтому властям проще отстранить от работы журналиста, который задает «неудобные вопросы». Также корреспондента удивило, что другие представители зарубежной прессы не интересуются вопросом восхваления Бандеры на Украине.

«Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — отметил журналист.

Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутили слова главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине. Дипломат задалась вопросом, чем же тогда занято израильское посольство в Киеве и в Москве, если ни разу не докладывало о фактах.