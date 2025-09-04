Измена на том свете. Женщина в Таиланде нашла скелет пропавшего мужа во дворе

В тайской провинции Накхонратчасима 60-летняя местная жительница случайно нашла скелет мужа в старой выгребной яме — супруг пропал три года назад. Об этом сообщило издание The Thaiger .

Происшествие случилось 1 сентября, когда Тави Паекратоке работала в огороде. Во время работы она обнаружила забитый землей старый керамический септик, решила очистить его. Когда приступила, то сначала откопала одну кость, а потом целый скелет. На нем была рубашка, которую носил пропавший супруг.

Женщина сразу обратилась в полицию. По ее словам, муж пропал в ноябре 2022 года. После исчезновения соседи рассказали, как видели его на рынке с любовницей. Жена решила, что избранник сбежал с новой пассией, поэтому не стала его искать.

По мнению пенсионерки, мужчина напился и случайно упал в выгребную яму. Кроме того, она какое-то время слышала неприятный запах в той части двора, но думала, что он появился из-за компостной кучи.

