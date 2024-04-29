Изъятые у олигархов деньги в Казахстане направят на борьбу с паводками | 360°

Мир 29 апреля 2024, 13:45 Изъятые у олигархов деньги в Казахстане направят на борьбу с паводками Казахстан вернул в доход государства более 90 млн долларов, изъятые у олигархов Unsplash

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Около 90 миллионов долларов, которые изъяли у казахстанских олигархов, направят в доход государства. Часть этих средств направят на ликвидацию последствий паводка. Информация появилась в Telegram-канале правительства Казахстана.

Речь идет об активах, которые олигархи получили незаконным путем. Все деньги направят на социальные цели.

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«Работа по возврату активов — это прямая реализация политики главы государства по восстановлению социальной справедливости. Возвращенные средства используются во благо народа Казахстана», — отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В середине апреля в стране из-за паводков приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины. Потери нефти достигли 16 тысяч тонн.

Из-за сложной паводковой ситуации (вода дошла до проезжей части) пришлось временно перекрыть трассу из Тюменской области в Казахстан. Водителям пришлось использовать альтернативные маршруты.