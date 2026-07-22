Итальянского спортивного журналиста Эспозито жестоко избили и сожгли в машине

Неизвестные жестоко избили и сожгли итальянского спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщило издание Rai News .

Эспозито работал на портал Tutto Salernitana. Тело 53-летнего журналиста обнаружили в ночь на воскресенье в пригороде города Эболи. Следователи предположили, что Эспозито сначала жестоко избили, затем сожгли в собственной машине. Также есть версия, что журналиста застрелили — недалеко от тела нашли гильзу.

«Первоначальный осмотр тела показал, что Эспозито получил удар по голове, чему, однако, противоречит версия об огнестрельном ранении в качестве причины гибели. На месте гибели обнаружили гильзу, но подтверждение любых догадок будет получено после дальнейшего расследования», — отметили в публикации.

Мотивом могла послужить профессиональная деятельность или самостоятельные экологические расследования на фермах по разведению буйволов.

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