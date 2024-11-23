Журналист из Италии Бьянки: за правду об СВО меня зовут шпионом Путина

Итальянский журналист Джорджо Бьянки рассказал, что на родине ему запретили рассказывать об украинском конфликте и назвали шпионом России и президента Владимира Путина. Его слова привело РИА «Новости» .

Бьянки признался, что пострадал из-за попыток рассказать соотечественникам об истинных причинах происходящего после начала спецоперации на Украине.

Журналист зачастую выступал в роли эксперта в итальянских средствах массовой информации и описывал события на Украине со времен Евромайдана. После начала СВО отправился в Донбасс и наблюдал за боями под Волновахой и Мариуполем.

«Я транслировал, что на Украине действительно наблюдались неонацистские идеи, а Минские договоренности использовались лишь для вооружения Украины. Хотя все газеты твердили, что такой идеологии в стране нет», — добавил Бьянки.

Ранее Бьянки не пустили на Украину. Он хотел посетить траурные мероприятия в честь годовщины трагедии, произошедшей в Одессе в 2014 году.