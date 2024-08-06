Итальянские истребители перехватили неопознанные объекты в небе

ВС Италии обнаружили ряд неопознанных воздушных аппаратов, поэтому подняли истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой. Об этом сообщило Минобороны государства на сайте .

«Итальянский контингент, дислоцированный на базе Шяуляй в Литве, фактически перехватил неопознанные самолеты в воздушном пространстве Балтии. Приказ о немедленном взлете поступил из Объединенного центра воздушных операций в Удеме в Германии», — заявили в ведомстве.

Другой информации о случившемся итальянское оборонное министерство не раскрыло.

Ранее на пляже в поселке Грин-Хэд в Австралии заметили неопознанный объект из металла. Это был двухметровый цилиндр, который заржавел в некоторых местах. Местное правительство признало его опасным для граждан и запретило к нему приближаться.