Итальянец обнаружил 40-килограммовую бочку пива, утерянную во льдах в конце 1970-х годов
Местный житель Дэниель Оберлехнер обнаружил в итальянской провинции Трентино-Альто-Адидже 40-килограммовую бочку пива, утерянную во льдах в конце 1970-х годов. Находка пролежала в местной долине около 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на издание Alto Adige.
После обнаружения груза местные жители решили откупорить бочку и попробовать напиток, добавил «Взгляд».
«Вкус, янтарный цвет и даже уровень углекислого газа были на высоте», — поделился впечатлениями пивовар Лукас Харпф.