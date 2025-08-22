IT-эксперт Мясоедов сообщил, что Apple вряд ли станет встраивать Max в обязательный набор приложений

Компания Apple, прекратившая официальную продажу своей продукции в России, вряд ли станет интегрировать мессенджер Max в стандартный пакет предустановленных приложений на устройствах iPhone и MacBook. Такое мнение высказал IT-специалист Павел Мясоедов в беседе с сайтом « Абзац ».

Эксперт отметил, что американская корпорация не обязана исполнять российские требования, так как гаджеты попадают в страну неофициально, через схему параллельного импорта.

«Для Apple, которая больше не представлена на российском рынке, проще отказаться от выполнения наших требований», — отметил Мясоедов.

По его мнению, ответственность за соблюдение закона может лечь на плечи продавцов и импортеров, которые при ввозе товара в страну будут вынуждены обновлять программное обеспечение и устанавливать нужные приложения, добавил Infox.ru.