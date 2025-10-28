IT-эксперт Клименко заявил, что Россия не сможет закрыть все потребности без импорта
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко разъяснил в рамках авторской программы на радиостанции Sputnik, почему Россия не сможет удовлетворить все внутренние потребности без привлечения импортных товаров.
По его мнению, любая попытка обеспечить полный замкнутый цикл производства потребует огромных вложений, особенно людских ресурсов, которых и так недостаточно.
«История инвестирования государственных ресурсов в незаконченный производственный цикл — это отвлечение людей. Потому что у нас и так кадровых ресурсов мало. Где мы возьмем людей?» — отметил эксперт.
Как пояснил Клименко, ни одно государство, в том числе и Россия, не способно самостоятельно закрыть производственный цикл в полном объеме.