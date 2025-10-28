IT-эксперт Клименко заявил, что Россия не сможет закрыть все потребности без импорта

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко разъяснил в рамках авторской программы на радиостанции Sputnik , почему Россия не сможет удовлетворить все внутренние потребности без привлечения импортных товаров.

По его мнению, любая попытка обеспечить полный замкнутый цикл производства потребует огромных вложений, особенно людских ресурсов, которых и так недостаточно.

«История инвестирования государственных ресурсов в незаконченный производственный цикл — это отвлечение людей. Потому что у нас и так кадровых ресурсов мало. Где мы возьмем людей?» — отметил эксперт.

Как пояснил Клименко, ни одно государство, в том числе и Россия, не способно самостоятельно закрыть производственный цикл в полном объеме.