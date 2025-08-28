Историк Таньшина указала на желание европейских авторов внушить русским чувство вины

Доктор исторических наук Наталия Таньшина в эфире радиостанции Sputnik высказала мнение о попытках западных исследователей заставить Россию признать вину за «колониальное прошлое».

Как пояснила эксперт, современные европейские ученые пытаются заставить русских каяться за «колониализм», трактуя это как основание для исключения России из рядов цивилизованных демократических обществ.

«Историки пишут, что пока русские не покаются за свое колониальное прошлое, они не смогут считаться нормальным цивилизованным демократичным народом», — пояснила специалист.

Она назвала такие заявления откровенной фальсификацией исторических фактов.