Разбирательства в рамках антикоррупционных ведомств Украины, таких как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), продолжают привлекать внимание общественности и вызывать обсуждение в политических кругах. Журналист и историк Владимир Скачко в интервью Общественной Службе Новостей подчеркнул, что активность НАБУ и САП связана с попытками влияния на власть и распределение ресурсов.

Скачко отметил, что действия антикоррупционных органов направлены на контроль и влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон стремятся определить вектор развития Украины, используя коррупционные скандалы и расследования как рычаг давления.

Таким образом, активность НАБУ и САП становится инструментом внешней политики, используемым для контроля над страной и формирования лояльности элит.