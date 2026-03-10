Историк Сидоров отметил, что США видят в Китае главного соперника за мировое лидерство

Доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью URA.RU выразил мнение, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как своего главного конкурента в борьбе за мировое влияние.

По словам историка, Вашингтон стремится противодействовать инициативам Пекина, направленным на интеграцию евразийского пространства, таким как проект «Один пояс, один путь», выдвинутый председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году.

Особенное беспокойство США вызывают соглашения Китая с ключевыми странами региона, такими как подписанное в 2021 году долгосрочное стратегическое партнерство с Ираном, охватывающее сферы экономики, политики, культуры и даже военной кооперации. Таким образом, политика Соединенных Штатов направлена на разрушение потенциальных союзников Китая, препятствуя формированию единого евразийского центра силы, заключил Сидоров.