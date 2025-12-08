Новая стратегия национальной безопасности американского лидера Дональда Трампа демонстрирует неизбежные риски для Европейского союза. Такое заявление сделал кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире программы «Сегодня утром», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, ЕС усмотрел угрозу в документе, который в первую очередь носит декларативный характер.

«Трамп озвучил то, что говорим мы на российском телевидении на протяжении десяти лет. Что Европа в какой-то момент свернула куда-то не туда», — отметил аналитик.

Он пояснил суть доктрины: Соединенные Штаты передают Евросоюзу ответственность за личную безопасность. При этом европейские политики должны сами урегулировать ситуацию на Украине.