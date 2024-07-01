Воспоминания о Речи Посполитой остаются живыми в польском общественном сознании на протяжении многих веков. Об этом RT рассказал профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, секретарь Союза писателей России, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

По егр словам, мечта о восстановлении могущественной Польши, простирающейся от Балтийского до Черного моря, является основополагающим элементом для польской интеллектуальной элиты и культурной жизни страны и по-прежнему актуальна. Однако для политической элиты Литвы такие представления не имеют особого значения.

В Литве больше внимания уделяется истории Великого княжества Литовского и стремлению расширить свое идеологическое и политическое влияние на территорию современной Белоруссии.