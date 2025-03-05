Историк Лисицын: отказ стран БРИКС от расчета в долларах возможен

Российский историк Федор Лисицын в эфире радио Sputnik заявил, что отказ стран БРИКС от расчета в долларах возможен.

По его мнению, решающим моментом могут стать ближайшие 10 лет. Страны БРИКС занимают все более весомую позицию в мировой экономике, и это может привести к появлению новой расчетной единицы внутри объединения.

«Если сохранится такая динамика, я считаю, что ближайшие 10 лет станут решающим моментом. БРИКС либо покажет свою экономическую самостоятельность, может быть введет какие-то свои расчетные курсы», — сказал он.

Историк уверен, что в ближайшем будущем четыре мировые валюты будут конкурировать между собой. Он упомянул доллар, евро, юань и новую валюту.