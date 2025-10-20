Историк Легран сообщила, что кража драгоценностей из Лувра могла быть заказной

Писатель и историк Елена Легран, гид в Париже и Лувре, заявила «Звезде» , что кража драгоценностей из парижского Лувра могла быть заказной.

«Лувр регулярно подвергается ограблениям. В основном воруют произведения живописного искусства небольшого формата. Такого уровня ограбление, наверное, случается впервые после Мона Лизы в 1911 году», — рассказала историк.

Легран считает, что украденные драгоценности невозможно будет сбыть, ведь все поймут, что это те самые украшения из Лувра. Это указывает на заказной характер ограбления.

По словам историка, грабитель смог спокойно выполнить свою миссию, воспользовавшись недостаточным вниманием Лувра и государства к безопасности музея.