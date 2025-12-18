Историк кухни Сырников рассказал, что российская дальневосточная икра намного вкуснее американской

Председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории русской кухни Максим Сырников прокомментировал новость о вручении президенту США Дональду Трампу подарка в виде коробки дальневосточной икры из Хабаровска. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, российский деликатес намного вкуснее американского аналога.

«Наша икра действительно известна по всему миру и считается одной из самых вкусных, особенно дальневосточная. Хотя в Америке тоже водятся лососевые, наша продукция имеет особый вкус и высоко ценится», — отметил специалист.

Как пояснил Сырников, традиция употребления красной икры возникла сравнительно недавно, не имея столь глубокой исторической основы, как принято считать. Масштабное распространение продукта произошло примерно 100 лет назад.