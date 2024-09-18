Историк Данилов усомнился, что Макрону объявят импичмент

В Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, рассматривают резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона. Однако директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов уверен, что депутаты вряд ли добьются его отставки, сообщило ОТР .

По его словам, ничего не изменится и импичмента не будет. Потому что это не предусмотрено в конституции. Кроме того, коалиция «Новый народный фронт», представляющая левые силы, не располагает достаточным числом депутатов для влияния на эту ситуацию.

«Поэтому я бы назвал это просто каким-то информационным шумом и пиар-акцией перед будущими протестными выступлениями», — отметил историк.

Он добавил, что протестные акции являются частью торга оппозиции с действующей властью. По этой причине Макрон выдвигает Мишель Барнье на пост премьера, который, по словам Данилова, выступает «средним кандидатом» и устраивает как правую, так и левую политические силы.