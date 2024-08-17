Историческое здание загорелось в центре Лондона

Пожар вспыхнул в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона

Огонь охватил историческое здание Сомерсет-хаус в столице Великобритании, где расположен знаменитый художественный музей. Об этом сообщили в пожарной службе Лондона в социальной сети Х.

«Возгорание на крыше в Сомерсет-хаус ликвидируют 10 пожарных машин и около 70 огнеборцев», — отметили в ведомстве.

Лондонская пожарная бригада прибыла на место ЧП оперативно. Сейчас принимаются все меры, что огонь не распространился.

Причина пожара пока неизвестна. Также указывается, что возле здания затруднено движение автомобилей.

Сомерсет-хаус построили в 1547 году. Когда-то это здание было королевским дворцом, а теперь является центром искусств и культуры.

Ранее сильный пожар произошел в одном из домов элитного района Лондона Южный Кенсингтон, в результате пострадали порядка 11 человек. Пожарные эвакуировали около 130 жильцов. Тушили возгорание 15 спецмашин и около 100 пожарных.