Историческое здание загорелось в центре Лондона

Пожар вспыхнул в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона

Peter Manning
Фото: Peter Manning/Global Look Press

Огонь охватил историческое здание Сомерсет-хаус в столице Великобритании, где расположен знаменитый художественный музей. Об этом сообщили в пожарной службе Лондона в социальной сети Х.

«Возгорание на крыше в Сомерсет-хаус ликвидируют 10 пожарных машин и около 70 огнеборцев», — отметили в ведомстве.

Лондонская пожарная бригада прибыла на место ЧП оперативно. Сейчас принимаются все меры, что огонь не распространился.

Причина пожара пока неизвестна. Также указывается, что возле здания затруднено движение автомобилей.

Сомерсет-хаус построили в 1547 году. Когда-то это здание было королевским дворцом, а теперь является центром искусств и культуры.

Ранее сильный пожар произошел в одном из домов элитного района Лондона Южный Кенсингтон, в результате пострадали порядка 11 человек.  Пожарные эвакуировали около 130 жильцов. Тушили возгорание 15 спецмашин и около 100 пожарных.

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте