Испугались войны. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

Европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры, чтобы не допустить полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times .

«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», — отметили авторы материала.

По данным источников FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк встретился с дипломатами в Саудовской Аравии.

Собеседники газеты обратили внимание, что переговоры проводили для того, чтобы предотвратить ответные действия Тегерана. Неназванный западный дипломат подчеркнул, что сейчас все оказывают давление на власти Ирана, чтобы те вели себя сдержанно по отношению к Израилю.