«Использовал свое положение». Экс-командующего ВМС США Берка поймали на взятках

Бывшего командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка задержали по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

По данным следствия, Берк использовал свое положение для заключения контракта с неназванной компанией в обмен на будущую работу в ней.

С 2020 по 2022 год он курировал военно-морские операции в Европе и большей части Африки. Под его началом работали тысячи гражданских и военных, указали в ведомстве.

«Стоимость [сделки] оценивается „трехзначными миллионами“», — отметили в Минюсте США.

В мае 2023 года Палата представителей Конгресса США сделала запрос ФБР по поводу возможного участия американского президента Джо Байдена в коррупционной сделке. Речь идет о том времени, когда нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента.