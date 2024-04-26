Исполнительнице теракта в Стамбуле дали семь пожизненных сроков | 360°

Мир 26 апреля 2024, 15:13 Исполнительнице теракта в Стамбуле дали семь пожизненных сроков Семь пожизненных сроков получила исполнительница теракта в Стамбуле в 2022 году

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Высший уголовный суд Стамбула вынес приговор женщине, устроившей теракт на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года. По данным TRT Haber, ей назначили семь пожизненных сроков, или 1179 лет лишения свободы.

Фигурантку дела зовут Ахлям аль-Башир. Сторона гособвинения требовала посадить ее на срок от 1949 до 3009 лет.

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Женщину признали виновной в том числе по статьям о подрыве единства и целостности государства и предумышленном убийстве шести человек. Помимо этого, на аль-Башир наложили штраф на сумму 22 тысячи лир (порядка 700 долларов).

На слушании она заявила, что не будет себя защищать и примет любой приговор.

Теракт на проспекте Истикляль произошел 13 ноября 2022 года. Жертвами стали шесть человек, пострадали 99. Ответственность за теракт власти страны возложили на «Отряд народной самообороны» и Рабочую партию Курдистана. Последняя признана террористической и запрещена в Турции.