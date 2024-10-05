Исполнителя теракта на аэродроме Мачулищи в Белоруссии приговорили к 25 годам тюрьмы

Генпрокуратура Белоруссии: Швеца приговорили к 25 годам за теракт против А-50

Суд в Белоруссии приговорил к 25 годам тюрьмы исполнителя теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в феврале прошлого года. Об этом сообщила генпрокуратура республики на официальном сайте .

«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Николая Швеца и еще трех фигурантов признали виновными в теракте и умышленном приведении в негодность воздушного судна. Семь человек обвинили в госизмене.

В марте 2023 года белорусские правоохранители задержали более 20 человек, причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи. Украинские диверсанты готовили теракт и пытались взорвать российский военно-транспортный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.