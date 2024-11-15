«Исламский джихад» опубликовал новое обращение захваченного в плен россиянина

Радикальное движение «Исламский джихад»* опубликовало новый видеоролик с захваченным в плен россиянином Александром Труфановым. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчина обратился на иврите к лидеру израильской партии ШАС Арье Дери с просьбой повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, чтобы те не бросили заложников.

Ранее движение «Исламский джихад»* уже публиковало обращение Труфанова. В нем мужчина сообщил о своем тяжелом положении в условиях отсутствия еды, воды и электричества, а также призвал израильтян добиваться от правительства остановки боевых действий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала незамедлительно освободить всех находящихся в плену у исламских радикалов гражданских лиц. В первую очередь — россиян Александра Труфанова и Максима Харкина.

*Признано в РФ террористической организацией