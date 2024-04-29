Исламисты потребовали установить халифат в Германии | 360°

Мир 29 апреля 2024, 18:39 Исламисты потребовали установить халифат в Германии Bild: демонстрация с требованиями установить в ФРГ халифат прошла в Гамбурге РИА «Новости»

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Сторонники радикального направления ислама провели в Гамбурге демонстрацию, на которой выступили с требованием создать в Германии халифат. Об этом сообщил Bild.

В ходе акции прозвучали требования организовать в стране диктатуру во главе с мусульманским лидером, а женщин, представителей нетрадиционных ориентаций, христиан, евреев и инакомыслящих лишить гражданских прав.

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По данным издания, в разрешенном властями мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские власти не смогут привлечь на свою сторону большое количество радикальных исламистов и заставить их сражаться против России. По его словам, им удастся мобилизовать лишь небольшие группы для проведения отдельных операций, в том числе информационного характера.