Исчезнувший с радаров самолет Indonesia Air Transport нашли на вершине горы

На вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси спасатели обнаружили пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport. Об этом сообщило агентство Antara .

Связь с воздушным судном потеряли в субботу, 17 января. На борту находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.

Утром 18 января во время поисково-спасательной операции сотрудники экстренных служб заметили белые обломки вокруг Булусараунг. Позже воздушный патруль нашел крупные фрагменты самолета на северном склоне. Затем обнаружили и фюзеляж.

Подобраться к обломкам мешают сильный ветер и туман. Удалось ли кому-то из находившихся на борту воздушного судна выжить, пока не сообщается.