Иранский Генштаб назвал ложью выдвинутую прессой версию о причине гибели Раиси

Mehr: Генштаб ВС Ирана опроверг перевес вертолета Раиси как причину крушения

Iranian Presidency/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крушение вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошло не из-за перегруза и нарушения протокола безопасности, как об этом писали некоторые издания. Об этом сообщило агентство Mehr.

Генштаб ВС Ирана назвал искаженной публикацию агентства Fars и ряда других зданий о том, что Раиси якобы погиб из-за перегруза вертолета. Ведомство назвало эти данные ложью и призвало прессу согласовывать статьи по теме обороны и безопасности и «не жертвовать точностью ради скорости».

По данным Fars, воздушное судно потерпело крушение из-за опоздания и испортившейся погоды. В агентстве отмечали, что на борту находилось на два человека больше, чем допускается правилами безопасности. В издании добавили, что пилот из-за тумана высоко поднял вертолет, но у него не хватило мощности.

«Расследование дела о крушении вертолета аятоллы Раиси завершено <…> есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — указал собеседник агентства.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал результаты расследования крушения вертолета с Раиси. В докладе сообщили, что борт загорелся после столкновения с горой.

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