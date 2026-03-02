Иранист Сафаров заявил, что назначение аятоллы Арафи исполняющим обязанности рахбара не изменит политику страны

Иранист Раджаб Сафаров в беседе с «Ридусом» выразил мнение о назначении аятоллы Алиреза Арафи временно исполняющим обязанности рахбара (верховного духовного руководителя) Ирана после гибели аятоллы Хаменеи. Он подчеркнул, что Арафи являлся близким соратником Хаменеи и не принадлежит к какому-либо политическому направлению или деловой группе.

По словам Сафарова, назначение Арафи в качестве члена Временного руководящего совета Ирана не приведет к существенным изменениям в политике страны. Арафи будет следовать традиционным идеологическим и политическим курсам, заложенным его учителем и предшественником, аятоллой Хаменеи.

В частности, Сафаров отметил, что позиция Арафи по отношению к России останется неизменной, поскольку он разделяет взгляды Хаменеи на необходимость укрепления отношений с Россией и другими странами, поддерживающими Иран в международных делах.