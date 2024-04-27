Иран связал теракты в России с властями США | 360°

Мир 27 апреля 2024, 02:02 Иран связал теракты в России с властями США Глава МО Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли из-за поддержки терроризма в США РИА «Новости»

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Теракты в России и Иране произошли из-за поддержки террористических группировок со стороны США. Такое мнение высказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, сообщило иранское агентство Tasnim.

«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», — заявил Аштияни.

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В начале апреля стало известно, что Иран предупреждал Россию о возможном теракте за несколько дней до нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». По данным агентства Reuters, информацию о готовящемся теракте иранские спецслужбы получили во время допросов подозреваемых в организации взрывов в исламской республике.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. Жертвами нападения стали 144 человека, в том числе пятеро детей.