Иран не исключил смертной казни для руководства Израиля

Заместитель министра иностранных дел по правовым вопросам Ирана Казем Гариб-Абади допустил вероятность смертной казни для властей Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA .

Чиновник пояснил, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В особых ситуациях, добавил он, специальный суд может сформировать и Совет Безопасности ООН — однако эта структура не будет выносить смертные приговоры.

По словам Гариб-Абади, есть еще одна формула, по которой некоторые страны могут собрать свой собственный суд — чиновник объяснил, что имеет ввиду государства, поддерживающие Палестину. Если две-три такие страны, в законодательстве которых смертная казнь не отменена, проведут суд над израильскими властями, им могут вынести смертный приговор.

Министр добавил, что совсем другой вопрос, в какой степени такое постановление будет исполнимым и каковы вообще гарантии его реализации. Но с юридической точки зрения смертный приговор вполне возможен.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в конце ноября 2024 года. Обоих обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа. Иск против премьера в МУС подавала и Турция.