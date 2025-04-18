Инженер Конаныхин: США открыто готовят оружие и планы нападения в космосе

США лидируют в милитаризации космоса и открыто заявляют о готовности вести войну на орбите Земли. На это указал инженер, писатель и специалист в космической отрасли Дмитрий Конаныхин в разговоре с «Инфо 24» .

«В США открыто говорят о подготовке к войне в космосе. В начале апреля командующий Космических сил США Ченс Зальцман озвучил стратегию боевых действий в космосе. Он, не стесняясь, говорил о том, что возглавляемый им род войск предназначен для завоевания американского господства на орбитах», — отметил эксперт.

Конаныхин напомнил, что американская сторона усиленно развивает сеть военных спутников Starlink и планирует размещение вооружений в космосе. Россия продолжает придерживаться принципа мирного освоения космоса, тогда как Штаты расширяют свое военное присутствие.