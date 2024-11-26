Инвестор Михеев посоветовал после победы Трампа вкладывать в энергетику и технологии

После того, как Дональд Трамп победил на выборах президента США, для вложений стоит рассматривать такие сферы, как энергетика и технологии. Об этом «Газете.Ru» рассказал оператор товарного пула (CPO) инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.
По его словам, исход выборов не мог не повлиять на вектор развития экономики. В частности, Трамп известен тем, что стимулирует ее рост. Поэтому можно ожидать, что он разработает ряд мер, направленных на поддержку бизнеса.
Это может быть понижение налогов для корпораций, а также различные способы, которые позволят увеличить ликвидность, добавил сайт KP.RU.
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