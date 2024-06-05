Интерпол отказался помогать в розыске сбежавшего из Польши судьи Шмидта

Интерпол отказался подать в розыск сбежавшего в Белоруссию бывшего польского судью Томаша Шмидта. Об этом сообщили в полиции Польши, написало РИА «Новости» .

По данным ведомства, в Интерполе отказ аргументировали тем, что «не разрешили обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Попросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт ранее сообщил, что опубликует секретный документ из Варшавы. Такое заявление он сделал после получения прокуратурой Польши санкции на его арест.

Польские правоохранители утверждали, что нашли доказательства работы Шмидта на иностранную разведку. По данным прокуратуры, он передавал секретную информацию.