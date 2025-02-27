«Интерфакс»: цена на нефть Brent повысилась до 72,8 доллара за баррель

Специалисты зафиксировали слабый рост нефти Brent на мировых рынках. Стоимость составила 72,78 доллара (6,2 тысячи рублей) за баррель. Этот показатель на 0,34% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщил « Интерфакс ».

На американском рынке наблюдается аналогичная динамика. Фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже стали дороже на 0,25%, достигнув 68,79 доллара (5,9 тысячи рублей) за баррель.

Среди факторов, оказывающих основное давление на рынок, эксперты выделили возможное введение новых пошлин на импорт со стороны президента США Дональда Трампа. Роль также играют геополитические риски по украинскому конфликту, добавили «Государственные новости».