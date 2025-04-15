Интеграцию Украины в Евросоюз оценили в 2,5 триллиона евро

Сумма, которую придется потратить для интеграции Украины в Европейский союз, в 12 раз превысит бюджет объединения на 2025 год. Об этом в соцсети X написал политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан.

Венгерский институт иностранных дел подсчитал, что вхождение Украины в ЕС будет стоить порядка 2,5 триллиона евро. По данным Всемирного банка, на восстановление страны придется выделить 500 миллиардов долларов, в то время как сама Украина оценила эти затраты в один триллион долларов.

Также советник Виктора Орбана напомнил, что американцы отказались финансово поддерживать ВСУ.

«Согласно текущим планам ЕС, союзники должны тратить на укрепление обороны Украины 0,25% своего ВВП — это будет означать 50 миллиардов евро в год», — отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась от идеи создать фонд в 40 миллиардов евро для поддержки Украины. Против ее инициативы высказались представители Франции, Италии и Испании.