Парламентские делегации начали прибывать в Москву. Они примут участие в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили на сайте Госдумы.
«Среди участников мероприятий ПА ОДКБ прибыла делегация парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды», — отметили в сообщении.
В понедельник, 9 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит заседание Ассамблеи ОДКБ. Темами для обсуждения назвали гармонизацию законодательства и меры безопасности.
Ранее представители армянского парламента отказались участвовать в заседании ПА ОДКБ. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в подобных мероприятиях, при этом Ереван не намерен выходить из ОДКБ.
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Иностранные делегации начали прибывать в Москву для участия в ПА ОДКБ
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