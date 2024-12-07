Иностранные делегации начали прибывать в Москву для участия в ПА ОДКБ

Парламентские делегации начали прибывать в Москву. Они примут участие в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили на сайте Госдумы.

«Среди участников мероприятий ПА ОДКБ прибыла делегация парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды», — отметили в сообщении.

В понедельник, 9 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит заседание Ассамблеи ОДКБ. Темами для обсуждения назвали гармонизацию законодательства и меры безопасности.

Ранее представители армянского парламента отказались участвовать в заседании ПА ОДКБ. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в подобных мероприятиях, при этом Ереван не намерен выходить из ОДКБ.