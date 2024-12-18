Инфраструктура НАТО расползлась до границы Азербайджана и Армении

Алиев сообщил об инфраструктуре НАТО на границе Азербайджана и Армении

На государственной границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создали инфраструктуру НАТО. Об этом РИА «Новости» сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, изначально альянсу разрешили присутствовать в этой зоне лишь на ограниченный срок, однако он даже прибавил в своей численности.

«С армянской стороны, на границе с Азербайджаном, создали инфраструктуру НАТО под видом европейских наблюдателей. Эта миссия недавно превратилась в натовскую, поскольку там появились канадские представители», — указал Алиев.

Он добавил, что в 2022 году Азербайджан, Армения, Франция и Евросоюз согласовали отправку наблюдателей, однако с тех пор миссию продлили без каких-либо согласований, а количество наблюдателей значительно увеличилось.

Ранее Армения ратифицировала положения о делимитации границы с Азербайджаном.