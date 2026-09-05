Индийский студент в одиночку очистил реку от мусора
TOI: индийский студент Чоудхри в одиночку очистил реку Аджнар от мусора
Студент в Индии Сурендра Сингх Чоудхри, известный в социальных сетях как Bittu Tabahi, в одиночку занялся очисткой реки Аджнар в штате Мадхья-Прадеш. Молодой человек начал работу 26 января, после того как увидел большое количество мусора возле местного храма, сообщило издание Times of India.
Сначала ему помогали друзья, однако вскоре они отказались от этой затеи из-за объёма работ. Чоудхри продолжил уборку самостоятельно, хотя не умел плавать и не имел специальной экипировки. Он заходил в загрязнённую воду и вручную вытаскивал пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы.
На покупку мешков, инструментов и мусорных контейнеров студент потратил около 30 тысяч рупий из собственных сбережений. Постоянный контакт с загрязнённой водой привёл к кожным инфекциям на руках и ногах, но он продолжил работу.
Помимо обычного мусора, Чоудхри собирал органические отходы, оставленные после религиозных обрядов. Их он направлял на изготовление компоста. Всего студент вывез с берегов реки более двух грузовиков отходов.