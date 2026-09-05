Индийский студент в одиночку очистил реку от мусора

Студент в Индии Сурендра Сингх Чоудхри, известный в социальных сетях как Bittu Tabahi, в одиночку занялся очисткой реки Аджнар в штате Мадхья-Прадеш. Молодой человек начал работу 26 января, после того как увидел большое количество мусора возле местного храма, сообщило издание Times of India .

Сначала ему помогали друзья, однако вскоре они отказались от этой затеи из-за объёма работ. Чоудхри продолжил уборку самостоятельно, хотя не умел плавать и не имел специальной экипировки. Он заходил в загрязнённую воду и вручную вытаскивал пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы.

На покупку мешков, инструментов и мусорных контейнеров студент потратил около 30 тысяч рупий из собственных сбережений. Постоянный контакт с загрязнённой водой привёл к кожным инфекциям на руках и ногах, но он продолжил работу.

Помимо обычного мусора, Чоудхри собирал органические отходы, оставленные после религиозных обрядов. Их он направлял на изготовление компоста. Всего студент вывез с берегов реки более двух грузовиков отходов.