Индийский министр Пури заявил, что закупки сырой нефти из России выросли до 40%

По словам министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури, страна стала закупать гораздо больше сырой нефти из России, сообщил RT.

В частности, в 2022 году доля составляла 0,2%, а в июне 2024 года — выросла до 40%

«Кто-то говорил, что нефть у России покупать нельзя. Я был из тех, кто возразил открыто, и этим горжусь», — подчеркнул Пури.

Он добавил, что индийские власти делают разумный выбор в пользу тех, кто предлагает наиболее выгодные условия.

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