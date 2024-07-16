Индийский министр Пури заявил, что закупки сырой нефти из России выросли до 40%

По словам министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури, страна стала закупать гораздо больше сырой нефти из России, сообщил RT .

В частности, в 2022 году доля составляла 0,2%, а в июне 2024 года — выросла до 40%

«Кто-то говорил, что нефть у России покупать нельзя. Я был из тех, кто возразил открыто, и этим горжусь», — подчеркнул Пури.

Он добавил, что индийские власти делают разумный выбор в пользу тех, кто предлагает наиболее выгодные условия.