Индийский миллиардер Гаутама Адани возглавил рейтинг самых богатых людей Азии

Индийский миллиардер Гаутама Адани, чье состояние оценивается в 92,6 миллиарда долларов, возглавил рейтинг самых богатых людей Азии, оттеснив на второе место Мукеша Амбани. Об этом сообщило Ura.ru .

В рейтинге отмечается, что из-за резких колебаний на фондовых рынках активы конгломерата Adani Group выросли на 8,1 миллиарда долларов, а стоимость концерна Reliance Industries, принадлежащего Амбани, снизилась на 16,9 миллиарда долларов, отметил KP.RU.

Гаутама Адани — основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group, в который входят порты, аэропорты, энергетические и горнодобывающие компании. Мукеш Амбани возглавляет Reliance Industries — крупный нефтегазовый и телекоммуникационный холдинг.